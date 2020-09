Partenariat: Une vingtaine de lutteurs formés en garde rapprochée

Dans le cadre d’une convention qui lie l’Association pour l’insertion des lutteurs sénégalais (Fils) et l’Office national pour la formation professionnelle (Onfp), une vingtaine de lutteurs ont reçu des attestations de fin de formation en garde rapprochée. Le but visé à travers cette initiative est de permettre aux lutteurs de ne plus dépendre que de la lutte pour gagner leur vie.

La lutte avec frappe est une discipline sportive qui attire beaucoup de jeunes. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont pas de qualification professionnelle. Et la majorité, pour survivre, ne compte que sur la lutte qui, aujourd’hui, n’offre aucune perspective prometteuse. Pour éviter que les lutteurs ne regrettent plus tard, l’Association pour la formation et l’insertion des lutteurs (Fils) a organisé une session de formation en garde rapprochée à l’intention d’une vingtaine de lutteurs. Les lutteurs concernés ont été outillés dans les techniques de l’information avec les mégaphones et la radio, la protection de l’information stratégique, les techniques de self défense, la maîtrise d’un suspect, la maîtrise de la violence, les combats rapprochés, etc.

La cérémonie de remise des attestations de fin de formation a eu lieu dans les locaux de la mairie de ville de Guédiawaye sous la présidence effective de Souleymane Soumaré, Directeur de l’Onfp. Au cours de la cérémonie, le Directeur de l’Onfp a informé qu’outre les attestations, la formation sera certifiée plus tard par des titres de qualification. Il a annoncé que l’Onfp va recruter de manière systématique les trois premiers lutteurs de cette promotion. Une manière pour Souleymane Soumaré d’inciter les autres structures de l’État à faire de même pour aider les nombreux lutteurs à trouver du travail. Président du Fils, Bamba Mboup a expliqué que c’est après avoir bien réfléchi sur la situation de précarité économique dans laquelle vit l’écrasante majorité des lutteurs qu’il a pris sur lui de les regrouper en association et de travailler à leur offrir des emplois stables et indépendants de la lutte qui ne peut pas leur assurer un avenir radieux.

Au nom des récipiendaires, le célèbre lutteur Ibrahima Diouf alias «Yawou Diaal» a pris la parole pour déclarer toute la joie que ressentent tous les bénéficiaires de cette formation. «Nous sommes fiers du Fils et de l’Onfp qui sont à la base de cette initiative. C’est sûr que beaucoup d’entre nous obtiendrons du travail grâce à cette formation que nous venons de subir. Ceux qui seront tentés de se reconvertir en agresseurs à cause de leur désœuvrement trouvent ainsi une bonne raison d’y renoncer », a ajouté Yawou Diaal. La cérémonie a eu lieu en présence de beaucoup d’acteurs de la lutte.

Abdou DIOP

LESOLEIL