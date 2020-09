Point Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé hier 48 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sur un échantillon de 933 tests, soit un taux de positivité de 5,14 %. Il y a 27 nouvelles infections qui sont des cas contacts suivis par les services sanitaires, auxquels s’ajoutent un cas importé à partir de l’aéroport de Diass et 20 autres issus de la transmission communautaire, précise-t-on dans le communiqué journalier du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Il n’y a eu aucun cas de décès enregistré mercredi dernier. Les cas communautaires sont répartis entre les communes de Dakar-Plateau, Fann, Guédiawaye, Maristes, Médina et Parcelles-Assainies, qui enregistrent chacune deux cas. Les localités de Ben-Tally, Cité Keur-Gorgui, Diofior, Keur Massar, Ouest-Foire, Point-E, Mermoz et Rufisque recensent chacune un cas.

Il y a, à ce jour, 34 patients pris en charge dans les services de réanimation, a signalé le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye qui a fait également état de la guérison de 31 malades. Le Sénégal a enregistré 14 150 cas positifs au coronavirus, depuis le début de la pandémie dans le pays. Parmi eux, 10 207 ont guéri et un évacué en France à la demande de sa famille. Le pays déplore 293 décès et comptabilise 3 649 malades sous traitement.