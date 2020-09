“Akon city”: Le Forum civil demande des clarifications au Ministre du Tourisme et à la Sapco

Le forum civil a officiellement saisi le ministre du Tourisme et le Directeur général de la Sapco. Ce, pour leur demander des éclairages sur le projet “Akon city”

Dans un document signé par son coordonnateur général, Birahim Seck, la Section sénégalaise de “Transparency international”, demande des clarifications sur 11 points au ministre du Tourisme et au Dg de la Sapco. La structure, qui œuvre pour la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, veut être édifiée sur le montage financier.

Ensuite, sur l’actionnariat autour du projet, la propriété de l’assiette foncière sur laquelle sera bâtie la ville, les conditions de cession du foncier, les relations entre le projet et l’Etat du Sénégal, les études d’impact environnemental, social, etc.

Le forum civil veut aussi des éclairages sur l’ordre juridique qui sera applicable à Akon city, le mode de gestion, de gouvernance et de fonctionnement de la cité, le système éducatif, la police administrative, et les activités économiques et professionnelles qui seront menées dans la cité.

Pour rappel, il avait été annoncé que le projet sera implanté à Mbodième sur une superficie de 500 hectares. Le promoteur, Akon, a déclaré qu’il coûterait 6 milliards de dollars, soit environ 3300 milliards de francs Cfa.

akoncity akon forumcivil tourisme sapco

Cet article a été ouvert 353 fois.

Publié par

Youssouf SANE

SOURCE IGFM