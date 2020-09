PLUIES DILUVIENNES – Des députés se réunissent mardi prochain

Suite aux désastres causés par les pluies diluviennes enregistrées au Sénégal, l’Assemblée nationale se réunira mardi prochain pour discuter de cette question qui inquiète et hante les nuits de bon nombre de citoyens.

‘’L’Assemblée nationale, autour de son président, a mené les concertations et consultations qui ont conduit à la convocation d’une réunion spéciale du bureau, pour le mardi 15 septembre 2020. Le dossier des inondations charrie naturellement une forte et légitime émotion, mais il convient de projeter un regard lucide sur les solutions structurelles et les urgences de l’heure, dans un contexte où le fléau a gagné plusieurs pays situés dans différents continents, avec une ampleur autrement plus importante’’, a annoncé une note de la XIIIe législature reçue à ‘’EnQuête’’.

Ainsi, le Bureau de l’Assemblée nationale est convoqué pour examiner, ‘’conformément aux dispositions de l’article 49 du Règlement intérieur’’, les modalités de la mise en œuvre d’une mission d’information représentative de toutes les sensibilités de l’Assemblée nationale (majorité, opposition, non-inscrits). Ce qui devrait ‘’permettre aux députés de mener à bien les missions qui leur sont dévolues, notamment dans des situations exceptionnelles, comme celle qui prévaut aujourd’hui dans plusieurs parties du Sénégal’’.

Cette mission d’information, précise-t-on dans la note, sera précédée de travaux au sein d’une intercommission composée de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, de la Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports, de la Commission du développement durable et de la transition écologique, et de la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale.

En engageant cette procédure ‘’tout à fait conforme à l’esprit et à la lettre de son Règlement intérieur’’, l’Assemblée nationale entend accomplir, ‘’avec méthode et efficacité’’, les missions qui sont les siennes. D’ores et déjà, il convient, pour elle, ‘’de saluer les diligences initiées par le chef de l’Etat, Macky Sall, à travers le déclenchement du plan Orsec et le budget de 10 milliards F CFA destiné à secourir les populations sinistrées’’.

enqueteplus