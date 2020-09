Covid-19 : des Espagnols collectent de l’argent pour les artistes sénégalais impactés

L’Association GolpeArte aide les artistes sénégalais impactés par le nouveau coronavirus. Elle va enregistrer une chanson en collaboration avec plusieurs artistes du Sénégal et d’Espagne afin d’alléger les pertes économiques causées par la pandémie.

Artistes interdits d’activités

GolpeArte a décidé d’aider un collectif d’artistes qui a été très affecté par les mesures Covid-19 prises par le gouvernement du Sénégal. Selon le media espagnol, tous les secteurs ont complètement récupéré leur activité, à l’exception des artistes qui, à ce jour et depuis mars, n’ont toujours pas le droit de travailler. Toutes les formes de loisirs et de divertissement sont interdites.

Aide financière aux artistes

“En raison de notre relation avec le pays et avec beaucoup de ces artistes, nous avons pensé qu’il serait bon de mobiliser principalement nos sympathisants (et tous ceux qui veulent se joindre à nous) afin que, parmi tous, nous puissions les aider financièrement pendant qu’ils reprennent leur activité. À ce stade, nous voulons rappeler que c’est un pays où ses habitants vivent au quotidien, presque personne n’a d’économies”, a poursuivi la source.

Un studio d’enregistrement à Dakar

Nous avons un studio d’enregistrement à Dakar (Sénégal) et tout le matériel et les moyens nécessaires pour un bon résultat. Les artistes collaborateurs de l’extérieur du Sénégal seront enregistrés dans leurs studios ou salles de répétition respectifs et tout sera mixé numériquement.

Nous sommes prêts, nous avons juste besoin de votre soutien !

IGFM