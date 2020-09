LA STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION OFFICIELLEMENT ADOPTÉE

Le Président Macky Sall a indiqué mercredi avoir approuvé la Stratégie nationale de lutte contre la corruption au Sénégal sur la période 2020-2024, appelant les acteurs concernés à apporter leur concours à “l’exécution optimale” de son plan d’actions quinquennal.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a informé le gouvernement “avoir approuvé la Stratégie nationale de lutte contre la corruption au Sénégal sur la période 2020-2024”.

“Il a, dans cet élan, demandé au Gouvernement, au secteur privé et à la société civile d’apporter à l’OFNAC’’, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, “tout le concours nécessaire à l’exécution optimale de son Plan d’actions quinquennal”.

“Il a, enfin, demandé à l’OFNAC de lui transmettre chaque année, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie’’, indique la même source.

Le président Sall, revenant par ailleurs “sur l’application rigoureuse de la charte de la déconcentration, a demandé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Finances et du Budget, en rapport avec les membres du gouvernement, de veiller à la vulgarisation, dans toutes les structures de l’Etat de la charte de la déconcentration en vue de son application systématique et cohérente”.

“Il a enfin rappelé au Gouvernement la nécessité de renforcer l’Administration territoriale dans son efficacité, d’asseoir le « Fast-Track » comme mode de gouvernance afin de consolider les performances des politiques publiques et la satisfaction des citoyens’’, lit-on encore.

BK/ASG

APS