Supposée vente de la mairie de Guédiawaye : le procès Aliou Sall/D-Média renvoyé au 15 octobre

Le juge correctionnel n’a pas finalement vidé la procédure en diffamation opposant Aliou Sall, maire de Guédiawaye au groupe de presse D-média. La décision devait être rendue jeudi 17 septembre, mais entre-temps, les avocats de Ahmed Aidara et Bougane Guèye Dany respectivement journaliste et fondateur de la structure ont sollicité un rabat du délibéré.

S’étant opposé, d’abord, à la requête puisque les prévenus n’étaient pas présents lors de l’audience, le juge a fini par accéder à la requête car, Ahmed Aïdara et Bougane Guèye Dany se sont finalement présentés à la barre. Toutefois, ils n’ont pas pu être jugés : leur conseil a demandé le renvoi des plaidoiries. Malgré l’opposition de l’avocat de Aliou Sall, le tribunal a ajourné le procès au 15 octobre prochain.

Pour rappel, les prévenus sont poursuivis pour diffamation suite à un éditorial portant sur l’affaire de la vente de la mairie de Guédiawaye à hauteur de 1 milliard de FCfa à Auchan.

Le journal Direct News avait évoqué, dans une de ses parutions, la prétendue « vente de la mairie de Guédiawaye ». Le 3 septembre dernier, le canard a été condamné pour ses écrits jugés « diffamatoires ». L’auteur de l’article Baye Dame Ndiaye et le Dirpub de Direct News avaient écopé de six mois de prison avec sursis. Le journal fut condamné à verser au maire de Guédiawaye la somme de 10 millions de FCfa au titre de dommages et intérêts.

Fatou SY

lesoleil