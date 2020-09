Prada soutient l’action de l’UNESCO visant à garantir la #ContinuitéPédagogique pour les filles partout dans le monde

Dans le but de préserver l’éducation des filles dans le monde entier, Prada a annoncé qu’elle prévoit de lever des fonds par le biais d’une vente aux enchères en ligne au bénéfice des initiatives conduites par la Coalition mondiale pour l’éducation, lancée par l’UNESCO pour faire face au COVID-19.

Au cours de l’enchère « Outils de mémoire », qui se déroulera en octobre, Prada et Sotheby’s présenteront une sélection d’articles de mode, de photographies et d’éléments de décor exclusifs en vue de favoriser la continuité pédagogique pour les filles et leur retour à l’école.

L’UNESCO estime que plus de 11 millions de filles, du niveau préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur, risquent de ne pas retourner à l’école en 2020. Ceci vient s’ajouter aux 130 millions de filles déjà déscolarisées avant la pandémie, qui est venue perturber l’éducation dans plus de 190 pays.

Afin d’assurer la continuité pédagogique pour toutes les filles et de préserver les progrès réalisés en matière d’égalité des genres dans l’éducation, l’UNESCO et les membres du programme phare « Égalité des genres » de la Coalition mondiale pour l’éducation ont lancé une nouvelle campagne baptisée Les filles au premier plan.

« Nous devons veiller à ce que les filles poursuivent leurs études, ce qui leur permettra d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour la vie, le travail et le leadership, et de diminuer les risques de grossesse adolescente, de mariage précoce ou forcé, et de violence », affirme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation.

« C’est avec des partenaires tels que Prada que nous pouvons renforcer l’engagement mondial en faveur de cette question primordiale », ajoute-t-elle. « Il est temps d’encourager la création de nouveaux partenariats, au-delà de nos cercles habituels, et de renouveler l’engagement et l’investissement en faveur de l’éducation des filles. »

« Nous sommes très honorés d’apporter notre soutien à la campagne Les filles au premier plan de l’UNESCO, et de contribuer à la mission de la Coalition mondiale pour l’éducation grâce aux fonds levés lors de cette vente aux enchères », déclare Lorenzo Bertelli, Directeur des services marketing et responsabilité sociale chez Prada. « En plus d’être une cause extrêmement importante, c’est un exemple de la collaboration solide que le groupe Prada est en train de mettre en place avec l’Organisation, et que nous souhaitons voir se renforcer dans l’avenir ».

Tous les articles proposés dans cette vente en ligne sont des pièces originales provenant des défilés des collections Automne/Hiver pour homme et femme de Prada, y compris des créations uniques portées par des mannequins, des photographies des coulisses, des accessoires, et des éléments du décor des podiums.

En tout, 71 lots seront mis aux enchères, qui se dérouleront du 2 au 15 octobre sur le site web de Sotheby’s. Une série d’expositions temporaires promotionnelles auront lieu à Londres, New York, Paris et Milan en amont de la vente.

La Coalition mondiale pour l’éducation, lancée par l’UNESCO au début de la pandémie de COVID-19, constitue une plate-forme de collaboration et d’échange visant à protéger le droit à l’éducation pendant cette situation sans précédent. Elle rassemble plus de 140 membres issus du système des Nations Unies, de la société civile, du milieu universitaire et du secteur privé, entre autres.

Le programme phare Égalité des genres est une plate-forme mondiale de collaboration ouverte à toutes les organisations membres de la Coalition mondiale pour l’éducation qui s’intéressent à l’égalité des genres dans l’éducation. Il s’attaque aux aspects relatifs au genre de l’impact du COVID-19 sur l’éducation et s’efforce de sauvegarder les progrès réalisés en matière d’égalité des genres dans l’éducation.