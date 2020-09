Prés de 11 milliards 300 millions mobilisés pour assister 125 056 Sénégalais de la diaspora

Face à la presse, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Amadou Bâ a révélé hier, que le l’ Etat du Sénégal a déboursé, dans le cadre de l’opération «Force Covid-19», une enveloppe de 11 milliards 287 millions de nos francs pour la prise en charge de 125 056 sénégalais de la diaspora.

« Le Sénégal n’avait pas échappé à la pandémie de la Covid-19. Et c’est pourquoi le gouvernement du Sénégal avait adopté un plan de résilience économique et social assorti d’une enveloppe de 1000 milliards, dont 12,5 milliards ont été consacrés à la diaspora. C’est ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s’est résolument engagé à mettre en œuvre l’opération ‘Force Covid-19 Diaspora ‘, qui visait à apporter aide et assistance aux différents catégories de nos compatriotes impactès par là et à renforcer leur résilience », a rappelé Amadou.

Il a par ailleurs expliqué que les opérations se sont déroulées en trois phases. Dans la première phase dite urgence, 726 millions ont été transférés aux ambassades et consulats pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de Sénégalais bloqués, de malades, de famille de personnes décédées de la COVID-19, ainsi que des étudiants non allocataires en situation de précarité. Cette phase concernait 1358 sénégalais.

Pour la seconde phase, le ministre a renseigné que la somme de 5.253.744.000 FCFA a été versée aux 50 comités de gestion installés dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie (et) qui n’ont pas bénéficié d’aides ou d’allocations de leur pays d’accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat.

S’agissant de la troisième phase, M. Ba a précisé qu’une enveloppe de de 5.307.766.750 FCFA a été mobilisée pour prendre en charge 72 554 compatriotes.

Globalement, explique le ministre des Affaires étrangères, sur les trois phases, 11.287.510.750 FCFA ont été mobilisés pour prendre en charge 125.056 sur les 135.579 compatriotes inscrits, soit un taux d’exécution de 91%. Et les opérations de paiements seront clôturées incessamment.

SOURCE IGFM