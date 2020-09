Zidane évoque le cas Hazard: “Je ne peux pas vous dire précisément quand il va rejouer”

Le Real Madrid a débuté la défense de son titre par un partage vierge sur le terrain de la Real Sociedad dimanche en Liga. Eden Hazard, toujours pas remis de sa blessure, était le grand absent de cette reprise. Interrogé en conférence de presse, le coach Zinédine Zidane a évoqué le sujet.

“Je ne peux pas vous dire précisément quand il va rejouer”, a confié l’entraîneur français, dans des propos relatés par RTL Info. “Ce que nous voulons, lui en premier, c’est qu’il revienne à 100% et sans la moindre douleur. Nous avons du temps, nous commençons une nouvelle saison et ce dont nous avons besoin c’est qu’il soit à 120%, rien d’autre. Nous, on va le préparer pour que ça soit le cas”.

Zinédine Zidane s’est également attardé sur la prestation de son équipe. “Ce sont deux points de perdus. On a eu du mal à se créer des occasions, surtout en deuxième période. On a fait un bon match défensivement, on a concédé très peu d’occasions, mais il nous a manqué des choses offensivement, et surtout un but. Il faut y aller tranquillement, parce qu’à part l’absence de but, il y a beaucoup de satisfactions aujourd’hui”.

