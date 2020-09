Aar Li Nu Bokk

Les plateformes And Taxawu commune de Chérif Lo et Arr Li Nu Bokk/département de Tivaouane, dénoncent les tendances violentes du maire de la commune de Chérif Lo. En effet, après leur visite à Chérif Penkou pour s’enquérir d’un litige foncier opposant les populations et maire, ce dernier aurait dépêché des nervis pour arroser les villageois d’injures et de menaces.

‘’Nos deux collectifs demandent à tous les citoyens et aux défenseurs des droits humains de se mobiliser pour exiger la fin de tels agissements violents et de tels bradages fonciers de la part de ces prédateurs.

Nous comptons poursuivre nos activités de contrôle citoyen sur tout le territoire communal et apporterons la réplique idoine avec les moyens nécessaires à toute tentative de violence où d’intimidation venant du maire et de ses acolytes. Qu’ils se le tiennent pour dit !’’, déclarent les plateformes dans un communiqué conjoint. Un périmètre de 40 ha a été attribué à un tiers dans des conditions nébuleuses. La preuve, selon les activistes, est que le maire refuse toujours de montrer aux citoyens de la commune le procès-verbal de délibération ainsi que le protocole liant les populations à l’investisseur. Du côté de Thiaoune Sérère, elles accusent l’édile Ousmane Sarr de ‘’bradage foncier’’.

‘’Les populations de Thiaoune Sérère sont dépossédées illégalement de leurs terres qui leur étaient déjà attribuées du temps du PCR Jean-Pierre Tine sur lotissement. Et elles affirment avoir déjà payé les frais de bornage, mais aucune notification de désaffectation ne leur a été délivrée. Le maire a donc refait le lotissement sous l’angle de la force’’, lit-on dans le document.

