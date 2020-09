Prix UNESCO pour l’utilisation des TIC dans l’éducation

Cet accent est d’autant plus important dans le contexte de la crise de l’éducation due à la pandémie de COVID-19.

En effet, la façon dont nous utilisons les nouvelles technologies en réponse à la crise révèle à la fois leur potentiel et la nécessité d’appuyer leur développement – afin qu’elles puissent contribuer à améliorer l’apprentissage et l’inclusion plutôt qu’à exacerber les inégalités existantes.

Les innovations technologiques faisant appel à l’IA ont le potentiel de localiser et d’atteindre les groupes exclus et marginalisés et de fournir un apprentissage de qualité programmé pour les apprenants dans des situations d’urgence ou des apprenants ayant des déficiences physiques et cognitives. Les technologies d’IA peuvent également aider à analyser avec précision les difficultés rencontrées par les élèves qui étudient dans une langue autre que leur langue maternelle. Dans le même temps, elles peuvent soutenir les enseignants grâce à un meilleur diagnostic des troubles de l’apprentissage et en offrant un retour d’information personnalisé pour améliorer les réponses pédagogiques.

Deux lauréats seront sélectionnés par la Directrice générale de l’UNESCO sur la recommandation d’un jury international, et chaque lauréat recevra une récompense de 25 000 dollars des États-Unis et un diplôme lors d’une cérémonie à Paris.

Qui peut se porter candidat ?

Toute personne, institution ou organisation non gouvernementale (ONG) ayant un projet en cours de réalisation en rapport avec le thème spécifique de l’année, c’est-à-dire qui utilise des solutions reposant par l’IA pour améliorer la continuité et la qualité de l’apprentissage. Plus d’informations sur les critères de sélection et d’admissibilité.

Comment soumettre une candidature ?

Les candidats doivent tout d’abord demander à accéder à la plate-forme en ligne, puis remplir un formulaire en ligne.

Voir le guide détaillé de l’utilisateur et les instructions.

Pour que la candidature soit examinée, elle doit être nominée par la Commission nationale de l’État membre de l’UNESCO, ou par une ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO.

Tous les candidats sont encouragés à entrer en contact avec l’ONG ou la Commission nationale avant d’entamer le processus de candidature. Les candidatures spontanées ne seront pas acceptées.

Les gouvernements des États membres de l’UNESCO ainsi que les ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO sont invités à sélectionner et nominer jusqu’à trois projets en rapport avec le thème 2020 qui répondent aux critères de sélection.

La date limite pour les candidatures est le 18 décembre 2020 (minuit, heure de Paris).

Pour obtenir de plus amples informations, merci de contacter : ictprize@unesco.org(link sends e-mail).