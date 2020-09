DON DE SANG : PRÈS DE 1600 POCHES COLLECTÉES À KAFFRINE ENTRE JANVIER ET AOÛT

Prés de 1600 poches de sang ont été collectées depuis le début de l’année à Kaffrine, a indiqué, le médecin-chef de la région médicale, Dr Moustapha Diop, soulignant que la situation de pandémie n’a pas trop impacté sur le don de sang.

’’Sur un objectif annuel de 2736 poches de sang, de janvier à août, nous avons pu collecter 1595’’, a fait savoir Dr Diop dans un entretien avec l’APS, rappelant que l’objectif mensuel pour que le sang soit disponible à la banque de l’hôpital régional de Kaffrine est de 228 poches.

Avec 245 poches de sang en février, 240 en avril, 250 en juin, 245 en juillet et 300 poches en août, ’’nous avons atteint et même dépassé l’objectif qui est de 228 poches de sang’’, s’est réjoui le médecin-chef de la région médicale de Kaffrine.

Toutefois, avec 185 poches de sang en janvier, 140 en mars et 190 en mai, ’’nous n’avons pas atteint l’objectif mensuel’’, a t-il relevé.

’’Au mois d’août, nous avons dépassé l’objectif mensuel’’, a dit le médecin-chef, notant qu’à Kaffrine, ’’la situation de la pandémie de Covid-19 n’a pas trop impacté sur le don de sang’’.

Selon l’assistant social à l’hôpital régional de Kaffrine, Moussa Faye, ’’ce résultat est atteint cette année grâce à la sensibilisation et aux groupes d’acteurs à savoir les organisations de femmes, le conseil départemental de la jeunesse, les forces de défense et de sécurité, les radios communautaires et les autorités administratives’’.