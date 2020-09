Bonne nouvelle: le tournage de la suite d’“Avatar” est terminé

James Cameron a également expliqué les conséquences de la pandémie de nouveaux coronavirus sur les tournages. “Le Covid nous a touchés, comme tout le monde… On a perdu environ quatre mois et demi de production. Par conséquent, on a décalé la sortie d’un an, à décembre 2022. Ce qui a déjà été annoncé. Maintenant, ça ne veut pas dire que j’ai un an de plus pour terminer le film, parce que le jour où on aura bouclé ‘Avatar 2′ on devra finir ‘Avatar 3′”.