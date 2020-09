Harry et Meghan bientôt stars de leur propre émission de télé-réalité? “Quelle hypocrisie”

Il y a quelques semaines, Harry et Meghan ont signé un contrat à plus de 150 millions d’euros avec Netflix pour produire des films, des séries et des documentaires pour la plateforme. Si on pensait qu’ils travailleraient en coulisses, on apprend aujourd’hui qu’ils pourraient également se retrouver devant les caméras. Une décision “hypocrite” pour les médias britanniques, puisque le couple avait affirmé que c’était notamment le manque d’intimité qui l’avait poussé à quitter la famille royale.