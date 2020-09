Brevet de fin d’études moyennes: Un taux de réussite national de 74,51 % enregistré

Les résultats du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) sont connus. Selon Amadou Moctar Ndiaye, directeur des Examens et Concours au ministère de l’Education nationale, le taux de réussite national est de 74,51 %, soit un bond de 22 points par rapport à 2019. L’académie de Ziguinchor arrive en tête avec un score de 91,24 %.

Malgré la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné la fermeture des écoles de longs mois durant, les résultats du Bfem, à l’image du baccalauréat, sont meilleurs que ceux de l’année 2019. Pour cette édition, Amadou Moctar Ndiaye, directeur des Examens et Concours au ministère de l’Education nationale, révèle qu’un bond de 22 points a été réalisé. «Sur 180 706 candidats inscrits, dont 55,54 % de filles, il y a eu 129 697 admis. Soit un taux de 74,51 % contre 51,77 % en 2019. Donc, on a fait un bond de 22 points», renseigne celui-ci. Il précise que les filles ont fait mieux que les garçons. Elles sont 72 091 à avoir décroché leur diplôme contre 57 606 garçons. M. Ndiaye ajoute que l’académie de Ziguinchor arrive en tête avec un taux de réussite de 91,24 %.

Pour le Cfee, les résultats sont également meilleurs que ceux de l’année 2019. Amadou Moctar Ndiaye informe que le taux de réussite est de 72,04 % contre 57,17 % en 2019, soit un bond de 14 points. Sur cet examen du Cfee, il soutient que depuis 2015, le Sénégal n’a pas enregistré un taux de réussite de moins de 55 %. Pour cette session aussi, c’est l’académie de Ziguinchor qui arrive en tête avec un taux de réussite de 83,46 %. L’académie de Dakar vient en deuxième position avec un score de 83,20 %.

Dynamique d’ensemble

Comme éléments d’explication de ces performances, M. Ndiaye estime qu’il y a plusieurs facteurs. «Pour ces performances, je pense qu’il y a beaucoup de facteurs qu’il faut prendre en compte. Mais, il faut faire une analyse plus scientifique, plus fine et voir le comportement des élèves dans certaines disciplines», fait-il remarquer. Le directeur des Examens et Concours souligne qu’au Sénégal, on a toujours mis l’accent sur les classes d’examen. Il retient comme facteurs de performance, cette année, l’implication des enseignants dès les premiers jours de la fermeture des écoles par la création de groupes WhatsApp. A son avis, il y a aussi la diminution des effectifs qui tournent entre 25 et 30 élèves par classe. Il évoque aussi la valorisation des équipes pédagogiques dans les établissements. «Après la reprise des cours, il n’y avait que les élèves des classes d’examen dans les écoles. Donc, les classes étaient aérées. Il y a aussi les efforts individuels des apprenants. Au plan local, les étudiants qui étaient rentrés chez eux, ont pu encadrer leurs jeunes frères», indique M. Ndiaye, non sans oublier l’initiative «Apprendre à la maison».

Il indique que la direction des Examens et Concours n’a pas été en reste, car elle avait mis en place une plateforme interactive avec des enseignants et des inspecteurs qui construisaient des exercices. «Dans la plateforme, explique-t-il, nous avons très tôt préparé les élèves pour l’examen.» D’après lui, les élèves ont eu cinq mois de révision ; donc, ils ont eu le temps de bien réviser leurs leçons. Il pense qu’il y a eu une dynamique d’ensemble de tous les acteurs qui a conduit à ces bonnes performances au Bfem et au Cfee.

Et d’affirmer qu’il y a des questions à se poser, notamment les leçons apprises concernant la Covid-19, mais aussi l’organisation des examens en période d’hivernage. «Nous avons montré que l’hivernage n’est pas un obstacle pour la bonne organisation des examens. Donc, Ne pouvons-nous pas aller jusqu’au 31 juillet pour donner plus de temps aux élèves ?», s’interroge M. Ndiaye. Il n’oublie le cas des élèves des classes intermédiaires, notamment ceux du Cm1, de la quatrième et de première, les stratégies à adopter pour eux. Il reste les résultats du concours de l’Entrée en sixième pour finir le cycle des examens pour cette année.

Aliou KANDE

LESOLEIL