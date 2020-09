BUNDESLIGA – Fin d’invincibilité pour le Bayern Munich

Sensation en Allemagne. Il fallait que ça arrive à un jour, et c’est Hoffenheim qui a réalisé l’exploit ce dimanche après-midi. Largement battu à la PreZero Arena (1-4), le Bayern a concédé sa première défaite depuis le… 7 décembre 2019 ! Une éternité. C’était contre Mönchengladbach (1-2), déjà en Bundesliga. Depuis, l’ogre bavarois avait enchaîné 32 rencontres sans revers, dont 31 victoires. Et, au passage, un sacre en Ligue des champions, aux dépens du PSG en août (1-0), et un titre en Supercoupe d’Europe, face au Séville FC jeudi (2-1 a.p.). C’est dire la portée de ce résultat.

Le succès d’Hoffenheim est, en plus, assez logique. Les joueurs de Sebastian Hoeness ont su exploiter les (nombreuses) failles défensives du Bayern. Dominés dans le jeu (30 % de possession) mais bien plus dangereux offensivement (17 tirs et 8 cadrés, contre 15 et 3), ils ont été guidés par un immense Dabbur. Après le but de la tête de Bicakcic sur corner (16e), l’international israélien a profité d’une erreur de Pavard (voir plus bas) pour doubler la mise et installer un peu plus le doute dans la tête des Munichois.

Certes, Kimmich leur a vite redonné espoir, d’une délicieuse frappe enroulée en pleine lucarne (36e), mais les hommes d’Hansi Flick n’ont jamais paru en mesure d’obtenir mieux. L’entrée de Lewandowski (57e) n’a pas non plus fait la différence. Pire, sur un énième contre, et après plusieurs parades, Neuer a fini par céder une troisième et une quatrième fois face à Kramaric (77e et 90e+2), auteur de ses sixième et septième buts depuis le début de la saison.

Pour retrouver la trace d’une telle déconvenue du Bayern, il faut même remonter jusqu’en novembre 2019, à Francfort (1-5). Ce qui avait entraîné le limogeage de Niko Kovac. On est loin de ces conséquences aujourd’hui, mais la réalité est là : Munich a déjà perdu en Championnat et le leader s’appelle Hoffenheim.

Pavard n’y était pas

Titulaire au poste de latéral droit, Benjamin Pavard n’a clairement pas livré sa meilleure prestation sous le maillot bavarois. Il a d’abord été dominé dans les airs sur l’ouverture du score (16e), comme son coéquipier et compatriote Corentin Tolisso, puis il s’est retrouvé à l’origine du deuxième but adverse (24e). Sur un dégagement du gardien d’Hoffenheim, l’ancien Lillois a voulu remiser en retrait mais il a, en fait, lancé Dabbur en profondeur, lequel a glissé un subtil piqué devant Neuer. Pas franchement rassurant à la relance, Pavard a été remplacé à l’heure de jeu par Goretzka, Kimmich récupérant son couloir droit. Bref, un match à oublier pour lui.

