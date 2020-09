Youssou Diallo, président du CSE: « Les luttes des élites politiques africaines n’ont pas été vaines »

Depuis les pères fondateurs jusqu’à maintenant, l’engagement des élites politiques africaines ne fait guère défaut. Invité de l’émission «l’Afrique ne doit plus mourir de ses richesses » de la radio privée Convergence FM, Youssou Diallo, président du Club Sénégal émergent (Cse), indique que «les élites sont toujours perçues comme une avant-garde qui n’a de sens que par rapport à ses troupes».

Dans le passé, explique M. Diallo, des peuples qui étaient moins armés et moins dotés en matériels ont pu résister face à des grandes puissances. Il croit savoir que le problème des élites c’est la «ligne de masses». Youssou Diallo est convaincu que les luttes menées par les différentes générations d’élites africaines, notamment sénégalaises, n’ont pas été vaines. L’Afrique est, estime-t-il, en train de faire des pas puissants, même s’ils ne sont pas encore, reconnaît-il, «décisifs».

Toutefois, il indique qu’on ne peut pas prétendre vouloir libérer le peuple en continuant à avoir une certaine forme de gouvernance caractérisée par la corruption, le népotisme, la dilapidation des ressources publiques, etc. Il en est de même, à l’en croire, du système politique qui permet au peuple de se libérer, de s’exprimer, d’avoir la voix au chapitre : la démocratie. M. Diallo note que dans chaque pays, l’instauration de la démocratie et la bonne gouvernance restent des préoccupations des élites et des peuples. À ce titre, il appelle à consolider les «convergences» dans le continent.

Souleymane Diam SY