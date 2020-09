Boubou Sall, parrain du quai de Podor: «L’homme providence»

C’est un lieu haut en couleurs, vivant, inspirant, où les Podorois aiment venir se prélasser. Qui pour jouer à la pétanque, qui pour un moment d’évasion sur fond de clapotis des ondes du Fleuve Sénégal.

Cette place, on l’appelle «Quai Boubou Sall». Jadis, les lieux étaient beaucoup plus animés quand le célèbre bateau Bouh El Mogdad s’y accostait. Boubou Sall, c’est le premier maire de Podor, «l’homme providence», pour reprendre les mots d’Abdourahmane Niang, ancien conservateur du Fort de Podor et véritable mémoire vivante de l’histoire de la ville et du Fuuta en général. «Natif de Podor, il est le premier édile de la ville après l’indépendance.

C’était un instituteur, un enseignant qui a formé beaucoup de générations», ajoute M. Niang. Il appelle Boubou Sall «l’homme providence» parce qu’il s’est illustré dans nombre de réalisations. «Quand il a été élu maire de 1960 à 1974, sur le plan des infrastructures, de l’organisation, Podor lui doit tout. Toutes les réalisations portent son empreinte», dit-il.