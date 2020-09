Carla Bruni a passé un coup de fil à Donald Trump pour le remettre à sa place

Depuis 2007, Carla Bruni file le parfait amour avec Nicolas Sarkozy. Mais avant de rencontrer celui qui deviendra son mari et le père de sa fille Guilia, la femme a fait tourner de nombreuses têtes. Elle a fréquenté plusieurs chanteurs français comme Louis Bertignac, Mick Jagger, ou encore Eric Clapton. La chanteuse a également eu une relation avec le philosophe Raphaël Enthoven. Ensemble, ils ont donné naissance à Aurélien, le fils aîné de Carla Bruni.

“C’est faux”

En découvrant les images, Carla Bruni a immédiatement saisi son téléphone pour appeler le principal concerné. “Il a tout inventé, alors je lui ai téléphoné et il m’a dit: ‘Oh, ça n’a pas d’importance. Cela vient des journalistes’. Et j’ai dit: ‘C’est faux. Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés. Comment cela peut-il venir d’un journaliste?’”, a-t-elle expliqué au Daily Beast. Carla Bruni a ajouté: “C’était une situation vraiment étrange. Mais ensuite, j’ai réalisé que c’était juste sa façon de fonctionner. C’est ainsi qu’il fonctionne avec tout et avec tout le monde.”