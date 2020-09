“C’est irréel”, une actrice devient le sosie de Madonna et les internautes n’en reviennent pas

Madonna a pour projet de réaliser un film sur sa vie. Elle travaille d’ailleurs sur l’écriture de ce futur long-métrage avec le scénariste Diablo Cody et la productrice Amy Pascal. “Je veux raconter l’incroyable histoire de ma vie en tant qu’artiste, musicienne et danseuse”, a-t-elle expliqué au Hollywood Reporter.

“Engagez-moi”

“Je veux jouer dans son nouveau biopic. On me dit que je ressemble à une jeune Madonna depuis toujours. Je joue comme elle, je chante comme elle et je lui ressemble. Depuis le Covid, les castings et l’industrie du cinéma ont été sérieusement frappés. Du coup, j’essaie une nouvelle tactique. #Engagezmoi”, écrit Anne Winters en légende.