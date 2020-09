Espace Schengen : « L’urgence d’ouvrir les négociations avec l’Ue », selon les professionnels du tourisme

Les professionnels du tourisme ont exprimé leurs préoccupations nées de la pandémie de la Covid-19 qui a durement affecté ce secteur au cours du Conseil présidentiel sur la relance de l’économie sénégalaise qui s’est tenu mardi à Diamniadio.

Leur porte-parole, Moustapha Kane, rappelle que le tourisme régional ne représente que 25 à 35 % des clients du Sénégal, et 65% pour le tourisme international. D’où l’urgence, dit-il, d’entamer des négociations avec l’Union européenne afin d’ouvrir l’espace Schengen au Sénégal. «À l’issue de cette crise, nous allons repartir à chance égale. Nous avons les possibilités de proposer des produits touristiques qui répondent aux besoins du marché local et régional», rassure M. Kane. Il appelle à mettre en place une politique de remise fiscale au profit du secteur afin de préserver les emplois.

Un appel auquel le Président Sall a répondu favorablement. En effet, le chef de l’Etat a promis une amnistie fiscale pour les secteurs du tourisme et de la presse. «J’ai décidé, pour ces deux secteurs, de la suspension de tous les impôts et taxes jusqu’à la fin de l’année 2021», a déclaré le Président Macky Sall. Et ce, «pour 2020 et 2021», promet le Président.