La France valide la remise de Félicien Kabuga à la justice internationale

La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi de Félicien Kabuga, accusé d’être le “financier” du génocide au Rwanda et arrêté en mai près de Paris après 26 ans de cavale, validant ainsi définitivement sa remise à la justice internationale.

En mai dernier, le procureur du MTPI Serge Brammertz avait demandé à ce que Kabuga soit plutôt transféré à La Haye. “Il estimait que les conditions seraient plus favorables en raison de l’état de santé de Kabuga et de la pandémie de Covid-19”, rappelle Stéphanie Maupas. Serge Brammertz a par ailleurs rappelé que le MTPI était la seule juridiction compétente pour juger le fugitif, alors que des victimes rwandaises ont émis le souhait de le voir juger au Rwanda, “à moins que le Conseil de sécurité (de l’ONU) n’en décide autrement”.

La question reste de savoir s’il sera transféré à Arusha ou à La Haye, les avocats de Félicien Kabuga ayant invoqué la condition de santé de leur client et l’état sanitaire en Tanzanie pour plaider en faveur de La Haye. “Nous allons notamment demander qu’il soit transféré à La Haye plutôt qu’à Arusha, parce qu’à La Haye ses droits seront mieux protégés”, a confirmé Me Emmanuel Altit, l’un de ses avocats.

Tous les recours ayant été épuisés, les autorités françaises ont désormais un mois pour remettre l’octogénaire au Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui dispose de deux branches, l’une à La Haye, aux Pays-Bas, et l’autre dans la ville tanzanienne d’Arusha. Cette juridiction de l’ONU est chargée d’achever les travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

Dans son arrêt, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a confirmé la décision rendue en juin par la cour d’appel de Paris, qui “a pu valablement considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle juridique ou médical à l’exécution du mandat d’arrêt” visant à transférer Félicien Kabuga.

Les chefs d’accusation

Depuis l’arrestation de l’octogénaire le 16 mai dernier à Asnières-sur-Seine, le procureur a entièrement revu le dossier. “Nous travaillons d’arrache-pied pour actualiser le dossier en vue d’obtenir une condamnation au terme du procès”, avait-il indiqué.

Félicien Kabuga est notamment accusé d’avoir participé à la création et au financement des milices hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit, selon l’ONU, 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité tutsi. “Pendant le génocide, il avait quitté Kigali et s’était rendu à Guisenyi, à la frontière du Rwanda et de la RD Congo (ex-Zaïre), où il avait créé le fonds national de défense qui visait à soutenir les milices Interahamwe”, précise Stéphanie Maupas.

Il est également soupçonné d’avoir contribué en 1993 à l’achat massif de machettes qui seront distribuées aux miliciens en avril 1994, une accusation qui appuie la thèse d’une planification du génocide, jamais tranchée par la justice internationale au grand dam de Kigali.

“L’examen de tous ces éléments permettra de savoir enfin comment le génocide rwandais a été financé”, ajoute la journaliste. Félicien Kabuga conteste l’intégralité des sept chefs d’inculpations qui le visent.

