Atteinte d’un cancer de stade 4, Shannen Doherty se prépare à la mort: “J’essaie d’apprécier les petits moments”

Cancer du sein, stade 4. C’est le terrible diagnostic qu’a reçu Shannen Doherty en février 2019. Un an plus tard, sur le plateau de “Good Morning America” sur la chaîne ABC, elle avait annoncé que la maladie s’était propagée à d’autres parties de son corps. Lorsqu’elle a appris la nouvelle, la star a fait le point sur sa vie, comme elle l’a expliqué dans une interview pour le magazine Elle.

“Je me suis dit: ‘Bon, est-ce que j’ai un bon karma? Est-ce que j’ai un mauvais karma? Pourquoi aurais-je un mauvais karma?’ J’ai commencé à faire le point sur ma vie et sur les choses que j’avais faites et celles que je n’avais pas faites. Comment j’étais avec les gens”. Après avoir analysé les bons et les mauvais moments de son existence, l’actrice en est arrivée à la conclusion qu’elle avait “un bon karma”. “On ne dirait peut-être pas, mais j’ai été une très bonne personne”.