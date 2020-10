Céline Dion irrespectueuse ? Mariah Carey jette un pavé dans la mare

C’est un livre explosif que vient de publier Mariah Carey. Dans The Meaning of Mariah Carey, la star revient sur les moments forts de sa vie. Drogue, prostitution… mais également règlements de comptes avec ses rivales, tout y passe ! Dans un passage repéré par nos confrères du Journal de Montréal, la richissime interprète de All I want for Christmas n’hésite d’ailleurs pas à s’en prendre à Céline Dion, qu’elle juge irrespectueuse.

Revenant sur les coulisses du concert télévisé Divas Live, diffusé en avril 1998 sur VHI, Mariah Carey accuse Céline Dion – sans jamais la nommer – d’avoir manqué de respect à Aretha Franklin, notamment lors des deux numéros de groupe au cours desquels les divas présentes sur scène unissaient leurs voix pour reprendre Natural Woman et Testimony. “Chacune d’entre nous connaissait sa partie, mais nous savions toutes que c’était la chanson d’Aretha. En fait, presque toutes. Écoutez, si Aretha décide d’improviser pendant une partie, c’est son droit à titre de reine, mais ce n’est pas – je répète, ce n’est pas – pour vous mettre au défi”, explique la chanteuse, et de poursuivre : “L’une des divas n’a pas compris l’étiquette et s’est mise à légèrement provoquer la reine pendant la chanson. C’était correct. Mais je n’aurais jamais fait quelque chose comme ça”.

Céline Dion “était déjà allée trop loin”

Alors qu’elles reprenaient Testimony, un morceau gospel, Céline Dion a été jusqu’à répondre aux envolées vocales d’Aretha Franklin.

