Enseignements de la covid-19: Le Sénégal et l’Ue redéfinissent leur agenda commun de coopération

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a tenu, hier, une réunion de concertation avec les ambassadeurs des pays de l’Union européenne (Ue). Lors de cette rencontre qui s’est tenue autour de quatre thèmes, les deux parties ont redéfini leur agenda commun et les priorités de coopération dans le futur.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a présidé, ce jeudi 1er octobre, une réunion de concertation avec les ambassadeurs de l’Union européenne (Ue) au Sénégal. Cette consultation politique, dirigée par Amadou Bâ et Irène Mingasson, ambassadrice de l’Ue au Sénégal, a permis d’aborder quatre thèmes : la préparation du Sommet Ue-Union africaine (Ua), la coopération bilatérale et stratégique et les perspectives des relations post-Covid-19, la migration et les questions sécuritaires avec la situation sous régionale. Après la rencontre qui s’est tenue à huis clos pendant plusieurs heures, l’Ue et le Sénégal ont redéfini leur agenda commun, pour une meilleure coopération qui va tenir comptes des enseignements de la Covid-19.

Le ministre a affirmé que le Sommet Ue-Ua de 2021 doit être le début de la refondation d’une nouvelle relation avec les expériences tirées de la gestion de la Covid-19. Pour lui, cette concertation permet de « passer en revue notre coopération féconde et stratégique en vue de la hisser à un niveau plus élevé à travers de nouvelles perspectives conjointement dégagées ». Ce partenariat concerne surtout des domaines à fort impact social, notamment l’éducation, la formation, l’investissement productif, l’énergie et les travaux publics. Amadou Bâ a rappelé la dynamique croissante des échanges commerciaux entre les deux parties. Il a, à cet effet, soutenu que l’Ue reste le deuxième partenaire du Sénégal, juste derrière la Cedeao, et salué son engagement pour la mise en œuvre du Pap 2 et du Programme de relance économique du Sénégal (Pres).

« Nous avons discuté des contours de ce partenariat à l’avenir. Nous avons des enseignements à tirer de cette crise », a confié l’ambassadrice de l’Ue. À l’en croire, tirer les leçons d’une crise, c’est surtout redéfinir les priorités d’un partenariat d’avenir. C’est ainsi qu’en plus des thèmes de la concertation, les deux parties ont parlé de santé, de création d’opportunités pour la jeunesse en termes d’emplois, d’investissement et d’économie verte comme des chantiers d’avenir du partenariat. Irène Mingasson a réaffirmé la disponibilité des partenaires européens à poursuivre le travail avec le Sénégal pour cette nouvelle phase de relance économique. À son avis, le Sommet Ue-Ua, qui va se tenir dans le courant de l’année 2021, sera ainsi une opportunité d’approfondir ces questions. Au nom de la « Team-Europe », elle s’est réjouie de la coopération entre le Sénégal et les pays de l’Ue dans la lutte contre la Covid-19. Cela, a-t-elle dit, a permis à notre pays « de gérer, de manière exemplaire, cette crise et ses conséquences ».

Travailler au maintien de la paix sous-régionale

Le thème sur la situation sécuritaire a permis d’aborder les questions liées aux élections qui doivent se tenir dans la sous-région. L’Ue et le Sénégal vont s’engager davantage pour la préservation de l’environnement sécuritaire en Afrique de l’Ouest, « avec le leadership du Président Macky Sall ». Sur ce point, l’ambassadrice de l’Ue au Sénégal a indiqué : « Nous pouvons voir la manière dont nous pouvons conjuguer nos efforts pour les questions de paix et de sécurité dans la région où le Sénégal joue un rôle important ».

Rappelant la reprise de l’émigration clandestine, le chef de la diplomatie sénégalaise a précisé : « Nous devons continuer à travailler parce que nous avons beaucoup de flux de part et d’autre. Nous devons travailler pour que les migrations régulières puissent être encouragées mais aussi que des programmes de développement puissent être mis en œuvre pour combattre la migration irrégulière ».

Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité reporté à 2021

D’habitude, il se tient chaque année entre les mois d’octobre et de novembre. L’édition 2020 du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité sera reportée au premier trimestre 2021, entre janvier et mars. Selon le ministre des Affaires étrangères, cela s’explique par le fait qu’ils n’ont pas voulu le tenir en visioconférence dans le contexte marqué par la Covid-19.

« C’est un rendez-vous important de la paix et de la sécurité, notamment dans un contexte d’après-Covid-19. Le coronavirus a soulevé de nouveaux défis sécuritaires qui doivent être analysés dans le cadre du Forum de Dakar », a indiqué Amadou Bâ. Les pays de l’Ue se sont engagés pour la préparation du prochain Forum sur la paix et la sécurité. Il est prévu, dans un futur proche, une nouvelle rencontre avec les partenaires de l’Ue.

Irène Mingasson sur la fermeture de l’espace Schengen

« Nous travaillons à un retour à la normale le plus vite possible »

Interpellée, à la fin de la réunion de concertation, sur la fermeture de l’espace Schengen au Sénégal avec la pandémie de la Covid-19, l’ambassadrice de l’Ue à Dakar a révélé que ce point a été abordé « compte tenu de la gestion formidable du Sénégal de la pandémie ». « Aujourd’hui, la situation en Europe comporte beaucoup de contraintes. Vous savez qu’il y a un nouveau rebond qui contraint les autorités à des attitudes extrêmement prudentes. C’est pourquoi cette continuation d’une politique de limitation des voyages non essentiels perdure pour le moment. Elle ne cible aucun pays en particulier. C’est une problématique qui est, aujourd’hui, très interne », a-t-elle expliqué.

Pour Irène Mingasson, il faut alimenter la réflexion, le réexamen de cette fameuse liste sur une base très régulière avec des informations objectives et mises à jour très régulièrement avec les situations dans les différents pays. « Nous espérons un retour à la normale le plus vite possible. Nous travaillons tous pour cela », a-t-elle renchéri.

Oumar KANDÉ