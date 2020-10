“Inquiétude” sur le bilan humain après des crues exceptionnelles en France et en Italie

L’armée et des centaines de secouristes sont déployés côté français pour rechercher les disparus, apporter par hélicoptère des moyens médicaux aux habitants isolés et évacuer certains d’entre eux.

Selon Jean Castex, qui s’est rendu dans les zones sinistrées des Alpes-maritimes, le bilan sur place est “à ce stade” d'”au moins huit (personnes disparues) certaines, et de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelles”. “La priorité” est de les retrouver.

Il a exprimé une pensée pour l’Italie, également très durement touchée. Dans la région du Piémont, au nord du pays, les inondations ont fait au moins deux morts et une vingtaine de disparus, selon les secours, la région qualifiant la situation d'”extrêmement critique”.

A Venise, où les habitants se préparaient à une montée des eaux, un nouveau système de digues mobiles a permis de retenir la crue.

– “Jamais vu” –

Après les trombes d’eau qui se sont abattues vendredi sur les Alpes-Maritimes, jusqu’à 500 millimètres en quelques heures, “du jamais vu depuis l’installation des instruments de mesure”, une douzaine de communes de plusieurs vallées des Alpes du Sud – la Roya, la Tinée, l’Esteron et la Vésubie – font face à “des dégâts matériels tout à fait impressionnants”, a souligné M. Castex. “La procédure de catastrophe naturelle” est “engagée.

Des journalistes de l’AFP qui ont pu atteindre une des zones sinistrées dans la vallée de la Vésubie ont vu des routes éventrées, des maisons perchées au-dessus du vide, la rivière en-dessous ayant emporté la chaussée, et des habitants “abasourdis”.

Comme à Roquebillière, commune à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nice, où deux personnes âgées ont été emportées par les flots dans l’effondrement de leur maison.

“Les pompiers n’ayant pas assez de corde longue, et même avec nos cordes à nous on ne pouvait pas arriver à la maison, donc pour les sortir c’était trop tard, puis la maison a été emportée d’un coup”, a raconté à l’AFP un habitant témoin de la scène, Patrick Theus.

Le camping Les Templiers a été dévasté. “C’est le pont du vieux village qui s’est cassé et quand il est arrivé dans l’eau, l’eau s’est déviée et est descendue sur mon camping…”, raconte le directeur, Arnaud Leclercq, 45 ans. “J’ai perdu 1,3 million d’euros. Je n’ai sauvé que la maison d’habitation et ma famille, ce qui est le principal”, se résigne-t-il.

Des localités comme les villages de Saint-Martin-Vésubie, 1.400 habitants, ou Rimplas, 130 habitants, étaient toujours “coupées du monde” samedi après-midi en raison des routes éventrées ou de l’absence d’électricité et de réseau téléphonique.

– “Effacements de maisons” –

“On a un certain nombre de réseaux de communication détruits, des voies de communication anéanties, des ponts à l’eau, des maisons emportées (…) on a eu de véritables effacements de maisons”, a souligné le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez.

“Tende est complètement isolée et Breil-sur-Roya est particulièrement touchée, dévastée et le maire était en larmes hier soir”, a indiqué le président du conseil départemental Charles-Ange Ginesy en faisant référence à la vallée franco-italienne de la Roya.

Des centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts dans plusieurs communes pour les personnes ayant perdu leur maison. “Au moment où je vous parle, la priorité est à la recherche des victimes, à l’approvisionnement et à l’hébergement des populations sinistrées et au rétablissement des moyens de communication”, a indiqué Jean Castex.

Des psychologues doivent être envoyés dans les communes touchées, selon les autorités, qui vont aussi fournir des téléphones satellitaires aux maires.

Le maire de Nice Christian Estrosi et président de la métropole qui englobe 49 communes dont la Tinée et la Vesubie, a évoqué 200 km de voirie touchés, évaluant les réparations nécessaires à”plus d’une centaine de millions d’euros”.

Seul soulagement, un gendarme porté disparu vendredi dans le village de Saint-Martin-Vésubie a lui été retrouvé sain et sauf.

Selon Olivier Proust, prévisionniste chez Météo France, ces pluies extrêmement intenses sont un phénomène “exceptionnel”, possible en France uniquement aux abords de la Méditerranée.

Des intempéries dans la région niçoise avaient déjà fait plusieurs morts en 2019 et 20 morts en 2015 dans des zones littorales et très urbanisées. La mairie de Cannes a reporté une cérémonie prévue justement samedi pour rendre hommage aux victimes de ce drame de 2015. Les pluies de vendredi ont en revanche frappé des zones de l’arrière-pays, moins urbanisées et plus difficiles d’accès.

