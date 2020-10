Gaston décroche Bombardier vs Balla Gaye 2, la revanche  (officiel)

iGFM – (Dakar) Gaston Mbengue, le promoteur de lutte, vient de ficeler le combat Bombardier vs Balla Gaye 2. La revanche!

La signature a eu lieu ce samedi en présence de l’avocat qui a rappelé aux deux lutteurs leurs engagements devant le promoteur de lutte. Un combat qui va donner une chance à Balla Gaye 2, de prendre sa revanche sur l’enfant de Mbour.

«Ca a été rapidement ficelé. La signature n’est qu’un premier acte, Il reste des face à face. Ce sera un dur combat», a prévenu Bombardier.

Le lutteur de Guédiawaye de répliquer : «Que les amateurs sachent qu’il ne peut y avoir plus intéressant et plus relevé combat que celui-ci. Je prie juste que Dieu nous débarrasse de la Covid, afin que le combat arrive le plus rapidement », a indiqué Balla Gaye 2.