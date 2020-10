Magal Touba : Déjà 13 morts dans des accidents de la route

iGFM-(Dakar) Le colonel Cheikh Tine commandant du détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers déployé au Grand Magal de Touba a dressé un bilan à mi-parcours de la couverture sécuritaire. Il fait état de 13 morts causées par des accidents de la route.

«Nous avons pour le moment effectué plus de 80 interventions depuis la mise en place du dispositif de couverture. Malheureusement nous déplorons 13 décès enregistrés suite à des accidents de la route. Il faut également signaler que la plupart de ces accidents implique des motos Jakarta. », a déclaré le colonel Tine.

Il a également souligné que la brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé plus de 360 éléments, 80 véhicules et engins et un nombre important de motos équipées de trousses de secours et d’extincteur pour la couverture sécuritaire de ce Magal.

Ndeye Rokheya THIANE, Birame NDOUR, Cheikh SARR, Bathie GNING