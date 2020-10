Meghan Markle embarrassée : cette photo compromettante qui ressurgit

Malheureusement pour la maman d’Archie, pour qui cette photo était tombée aux oubliettes, le cliché en question a ressurgi sur la Toile et a été relayés par nos confrères britanniques.

Il fait partie des personnes que Meghan Markle aurait sans doute préféré ne jamais croiser. Et pourtant… Avant de s’installer au Royaume-Uni pour vivre une idylle avec son prince, la duchesse de Sussex arpentait les soirées “people” aux Etats-Unis, où elle vivait et travaillait. Au cours de l’année 2013, soit trois ans avant de rencontrer le prince Harry, la jeune femme s’était rendue au Gala Global Gift. Ce soir-là, elle avait été photographiée au bras d’une personnalité pour le moins controversée : le promoteur immobilier Mansoor Hussain.

Et ce n’est pas anodin. Comme l’a rapporté le Daily Mail, l’homme de 40 ans, qui a été vu avec des personnes parmi les plus célèbres du monde par le passé, a été poursuivi par la police qui l’a soupçonné d’avoir des liens présumés avec des réseaux criminels, liés “au trafic de drogue” et “au trafic d’armes”. La National Crime Agency aurait saisi près de 10 millions de livres sterling d’argent sale, “provenant du blanchiment d’argent pour les gangsters”. Elle lui a toutefois laissé quatre de ses propriétés hypothéquées, ainsi que des espèces sur un compte bancaire qui n’avait pas de rapport avec l’enquête.

Il avait réagi à son mariage avec le prince Harry

C’est en fouillant ses réseaux sociaux, notamment ses pages Twitter et Instagram, que la police a découvert