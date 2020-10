Dans quel pays les retraités sont-ils les mieux lotis ?

Envie de plier bagages pour passer vos vieux jours à l’étranger ? Avant de faire vos valises, jetez un oeil sur cette étude menée par la banque Natixis. Cette dernière a analysé 44 pays dans le monde à partir de 4 grands critères : le bien-être matériel, la santé (espérance de vie et système de soin), les finances (impôts et niveau des retraites) et enfin, la qualité de vie (environnement et pollution).

Où se situe la France ? 22e en 2018 et 2019, elle perd trois places pour se placer à une décevante 25e place. Petite surprise : alors que de plus en plus de Français partent passer leur retraite au Portugal, le pays se place juste derrière la France, en 26e position. La Turquie (42e), le Brésil (43e) et l’Inde (44e) ferment la marche.

1er – Islande / Note globale : 82%

L’Islande est LE paradis des retraités selon cette étude. Tous les voyants sont au vert avec les quatre indicateurs au-dessus des 70% : santé (87%), finances (71%), qualité de vie (86%) et bien-être matériel (87%).

2e – Suisse / Note globale : 82%

Comme l’année dernière, la Suisse doit se contenter de la médaille d’argent. Pourtant, la qualité de la vie helvétique (87%) et son système de santé (89%) auraient pu lui permettre de ravir la première place à l’Islande.

3e – Norvège / Note globale : 80%

La Norvège complète le podium grâce à son excellent résultat. Les retraités y sont particulièrement bien soignés (91%).

4e – Irlande / Note globale : 79%

Tout comme l’Irlande, qui excelle aussi dans le domaine (90%).

5e – Pays-Bas / Note globale : 77%

Les Pays-Bas s’emparent de la cinquième place grâce à des notes équilibrées dans trois secteurs. Son mauvais score en finances (57%) ne lui permet pas d’espérer mieux.

6e – Nouvelle-Zélande / Note globale : 77%

La qualité de la vie en Nouvelle-Zélande n’est plus à démontrer (83%).

7e – Australie / Note globale : 76%

Juste derrière, son voisin australien fait un peu moins bien.

8e – Canada / Note globale : 75%

Les atouts du Canada ? La santé (86%) et la qualité de vie (77%). Deux critères primordiaux pour les retraités.

9e – Danemark / Note globale : 74%

Le pays scandinave est plombé par ses mauvais résultats dans la catégorie des finances (53%) pour viser une meilleure place.

10e – Allemagne / Note globale : 74%

Le pays le plus riche d’Europe intègre le top 10 grâce à son excellente note sur le critère de la qualité de vie (80%) et son système de santé (86%).