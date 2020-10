Le prince William se livre avec émotion dans un documentaire: “La princesse Diana serait si fière”

Dans le documentaire, le duc de Cambridge a expliqué avec émotion comment ses enfants, le prince George (7 ans), la princesse Charlotte (5 ans) et le prince Louis (2 ans), l’ont incité à agir davantage pour sauver la planète. “Maintenant que j’ai George, Charlotte et Louis, mes perspectives ont changé”, a-t-il déclaré. “Il fallait que je fasse quelque chose, car j’ai vraiment l’impression que lorsque mes enfants auront 20 ans, au rythme auquel va le braconnage, il n’y aura peut-être plus un seul rhinocéros dans le monde”.