TITRE FONCIER – Le khalife sécurise l’ancien stade de Mbacké

L’ancien stade de Mbacké appartient définitivement à la communauté mouride. Elle dispose désormais d’un titre foncier sur ce site.

Le ministre des Finances et du Budget était, lundi dernier, à Touba. Abdoulaye Daouda Diallo, en présence de ses collègues de l’Intérieur et de la Formation professionnelle, a remis au khalife des mourides deux titres fonciers. Il s’agit de celui de l’ancien stade olympique communément appelé stade Nelson Mandela et la grande mosquée de Keur Goumack de Diourbel.

A travers cette action, le chef de l’Etat satisfait une doléance de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le khalife a remercié le président de la République qui a répondu favorablement, en si peu de temps, à sa demande. Il a dit au ministre qu’il voudrait aussi que les parties héritées par la famille de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, le 1er khalife général des mourides, et de son père soient aussi dotées de titres fonciers. Il en a fait la demande et pense qu’elle sera résolue. Ces deux parties sont situées dans la grande concession qui fait face à la mosquée de Keur Goumack. La partie réservée à la famille de Serigne Bassirou se situe à côté de la route nationale n°3 et celle des descendants de Serigne Mouhamadou Moustapha tout juste après.

Le stade olympique Nelson Mandela de Mbacké a été démoli au mois de janvier 2020 par les ‘’Baay Fall’’, sur instruction du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, devenu le nouveau propriétaire du site. Un complexe islamique est en train d’y être construit. Il y aura une mosquée et un ‘’daara’’ pour l’enseignement coranique qui sera destiné à l’ensemble de la communauté mouride.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aurait offert la somme de 10 millions de F Cfa au Club olympique de Mbacké en guise d’indemnisation.

D’après des sources bien informées, il a agi ainsi pour s’inscrire dans la longue tradition mouride qui consiste à sécuriser les biens de la communauté. Serigne Touba, confie Mor Diop, un chercheur mouride avait adopté dans la même démarche avec Touba.

Boucar Aliou Diallo