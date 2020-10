Tous les comptes liés aux conspirationnistes de QAnon retirés de Facebook et Instagram

La société a précisé qu’elle va avoir besoin de plusieurs semaines pour venir à bout des occurrences. En août, elle avait déjà retiré près de 800 groupes, 100 pages et 1.500 publicités directement liés à ce mouvement sur Facebook. Elle avait aussi pris des mesures pour réduire la portée de plus de 10.000 comptes sur Instagram et de près de 2.000 groupes et 440 pages sur Facebook, comme limiter les recommandations, les rétrograder sur les fils d’actualité, les rendre plus difficiles à trouver, les empêcher de faire de la pub ou vendre des produits.