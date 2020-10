« Faut faire gaffe » : la tribune de Nicolas Bedos fait peur aux proches d’Emmanuel Macron

Le coup de gueule de Nicolas Bedos a galvanisé une partie des Français, qui a bien du mal à digérer les nouvelles directives plus strictes décrétées par le pouvoir face à la reprise de l’épidémie. Un mécontentement qui inquiète les proches d’Emmanuel Macron. “ Le peuple gronde. Un pays où Nicolas Bedos se prend pour Spartacus, faut faire gaffe. Ca peut être le début des emmerdes” met ainsi en garde un élu de droite “Macron-compatible” dans le numéro du Point en kiosque ce jeudi 8 octobre.

“Arrêtez tout. Tout. Les masques. Les confinements… Vivez à fond, tombez malades, allez au restaurant, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir…” C’est par ces mots que Nicolas Bedos incite les Français à se rebeller contre les mesures de protection contre la pandémie de coronavirus dans une longue tribune publiée sur ses réseaux sociaux le 24 septembre dernier. Un texte fortement décrié, et condamné par le ministre de la Santé Olivier Véran, mais qui a aussi été salué par beaucoup.

Le vent de la révolte

La seconde vague de la pandémie de coronavirus n’est ainsi pas la seule chose à donner actuellement des sueurs froides au pouvoir. Alors que les cas positifs à la Covid-19 augmentent dangereusement, le gouvernement s’est vu contraint d’imposer des mesures plus restrictives dans les villes les plus touchées le 24 septembre dernier, afin de tenter de garder l’épidémie sous contrôle. Un tour de vis demandé depuis plusieurs semaines par le ministre de la Santé Olivier Véran. Mais qui a provoqué un vent de rébellion dans les territoires concernés.

A Paris, la maire Anne Hidalgo a immédiatement fait savoir sa désapprobation. A Marseille, élus de gauche et de droite se sont pour une fois mis d’accord et ont dénoncé d’une même voix la fermeture des bars et restaurants, faisant écho à la colère des habitants contre le gouvernement. Une colère populaire prise au sérieux par l’Elysée.

