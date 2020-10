Dans ce pays, les billets de banque valent désormais moins que le papier sur lequel ils sont imprimés

L’argent liquide manque cruellement à l’économie et les autorités vénézuéliennes impriment à tour de bras, relate l’agence Bloomberg. Leur valeur diminue, inlassablement, et les zéros s’y accumulent jusqu’à l’absurde. Ainsi, le pays a commandé récemment 71 tonnes de papier à une entreprise italienne pour imprimer ses dernières coupures de… 100.000 bolivars. Une somme, importante à première vue, qui ne vaut pourtant plus que 0,20 euro. “Il faut désormais une brouette pour aller faire ses courses”, commente Korii.