Présidentielle ivoirienne: Henri Konan Bédié en appelle à l’ONU

La désobéissance civile il s’agit de dire qu’au bout d’un moment, Alassane Ouattara n’est plus crédible, n’est plus légitime et à partir de là, des actions vont être entreprises. Ce n’est pas le fait de faire des manifestations, mais il s’agit de dire qu’Alassane Ouattara nous ne le reconnaissons plus comme président de la Côte d’Ivoire.