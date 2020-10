Mali : le chef jihadiste Iyad Ag Ghali et les militaires grands gagnants de la libération des otages

Février 2020, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta met fin à la doctrine régulièrement répétée qu’il n’y a pas de négociations possibles avec les groupes armés. Il admet que des démarches sont en cours entre le gouvernement de Bamako et des jihadistes. Face aux attaques à répétition, aux morts dont le nombre devient “exponentiel” selon ses propres termes, il déclare : “Je crois qu’il est temps que certaines voies soient explorées.” Des émissaires sont envoyés auprès des deux hommes forts de la mouvance jihadiste : Iyad Ag Ghali, le chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), et Amadou Kouffa son bras droit et chef de la katiba Macina.