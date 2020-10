Jusqu’à nouvel ordre, Bara Gaye est le numéro deux officiel du Parti démocratique sénégalais (Pds) et confirmé par Me Wade himself.

Mais Wade fils, Karim pour ne pas le nommer, l’a écarté au profit de Doudou Wade. Mieux, un de ses poulains, Saliou Dieng, est chargé des opérations de placements des cartes.