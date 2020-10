SENEGAL-MAURITANIE – Opération rachat pour les «Lions» !

Dans la perspective de la reprise des matches éliminatoires de la CAN 2022 en novembre prochain, l’équipe du Sénégal reçoit ce mardi 13 octobre, la Mauritanie en amical. La rencontre aura lieu au stade Lat Dior de Thiès à partir de 19 h et devant un public réduit pour respecter les dispositions exigées par la pandémie de covid-19. Une restriction de taille qui n’enlèvera en rien l’aspect particulier du derby entre deux pays que tout réunit aussi bien sur le plan géographique qu’historique. Longtemps considéré comme un nain du football continental, la Mauritanie a certainement de quoi titiller les grands d’Afrique après avoir obtenu sa première qualification lors de la Can 2019 en Egypte mais aussi pour être resté dans une bonne dynamique. A l’issue de la séance d’entrainement effectuée dimanche dernier à Saly, le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins, n’avait pas manqué de reconnaitre que le Sénégal est supérieur à son équipe au niveau des individualités. «Je n’ai pas de joueurs qui évoluent en première division en France. Je ne sais pas combien y a-t-il en face. Au Sénégal, il y a des joueurs qui jouent des compétitions européennes. Moi, j’ai des joueurs qui jouent en National”, a-t-il déclaré. Mais si son équipe ne dispose pas encore des joueurs phares, son collectif s’illustre par des joueurs qui jouent ensemble depuis plus de cinq ans. Victorieux de la Sierra Léone (2-1) vendredi dernier à Nouakchott, les Mourabitounes ambitionnent de s’offrir l’équipe sénégalaise. Ce résultat servira sans doute de motivations pour créer cet exploit qui ferait certainement sensation au regard du standing des deux équipes dans l’échiquier continental. Au vu du classement actuel FIFA, le Lions trônent à la première place africaine surclassent en effet largement leur adversaire de la Mauritanie (100e place). On sait également qu’aucune équipe mauritanienne n’est parvenue jusqu’ici à battre le Sénégal. Battus par le Maroc sur le score de 3 à 1, la prestation des Lions sera toutefois très attendue lors de leur seconde sortie en match amical. Les protégés de Aliou Cissé ont déjà clamé la volonté de se racheter et surtout de corriger les errements tactiques relevés face aux Lions de l’Atlas. En somme, ce que d’aucuns ont tout bonnement qualifié de naufrage collectif. Même s’ils n’ont pas manqué de noter les absences de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ou encore la mauvaise qualité de la pelouse. Cette rencontre a également laissé des traces puisque le coach Aliou Cissé doit encore se passer des services de 4 joueurs qui ont rejoint l’infirmerie. Il est contraint de composer aussi avec un effectif assez amoindri après le forfait Sidy Sarr, déclaré forfait en raison d’une blessure au niveau de la cheville et ensuite celui du milieu Idrissa Gana Guèye, de l’attaquant Krépin Diatta et du défenseur Salif Sané annoncés incertains. Devant cette donne, le coach Aliou Cissé n’aura pas toutes les cartes en mains pour dégager un onze performant au vu de son groupe à forte présence de néophytes qui portent pour la première fois le maillot national. Mais il aura sans doute quelques certitudes en direction de la double confrontation du mois de novembre prochain contre l’autre voisin de la Guinée Bissau, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022. HISTORIQUE DES RENCONTRES SÉNÉGAL – MAURITANIE : 8 victoires pour les Lions, 3 matchs nuls La rencontre amicale de ce mardi 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès constituera un défi pour la Mauritanie d’enlever son premier succès en terre sénégalaise. Si on visite l’historique des rencontres officielles, le Sénégal a disputé 11 rencontres officielles avec la Mauritanie. Il a remporté 8 victoires contre 3 matchs nuls. Leur dernière rencontre remonte à 1997, lors du tournoi Cabral de la Zone 2 à Banjul. Un match s’est soldé par un match nul (1-1). Les Lions ont ainsi réalisé leur plus gros score contre l’équipe mauritanienne. C’était le 28 septembre 1972 à Dakar pour le compte des éliminatoires des jeux africains de Lagos. Les Lions avaient réussi une démonstration en atomisant leur adversaire (10-1) Un trio gambien pour le match Sénégal– Mauritanie Un trio gambien est désigné pour arbitrer le match amical Sénégal-Mauritanie. Omar Sallah sera assisté par Omar Darboe et Mustapha Bojang tandis que Dawda Gueye sera le quatrième arbitre informe le journaliste gambien Momodou Bah. La rencontre va démarrer à 19 heures et aura lieu au stade Lat Dior de Thiès. Le public est autorisé, un nombre réduit selon la FSF qui a fixé les prix des billets à 20.000 FCFA et 50.000 FCFA. Omar DIAW