Sylvie Tellier a-t-elle triché lors de son sacre ? Geneviève de Fontenay profère une grave accusation

Evelyne Thomas a fait sa rentrée sur Non Stop People. Depuis le 28 septembre dernier, elle anime un show éponyme dans lequel elle recueille les confidences de diverses célébrités. Ce mardi 13 octobre, c’était au tour de Geneviève de Fontenay de se prêter au jeu. Un passage télévisé dont la maman de Xavier a profité, une nouvelle fois, pour s’en prendre à sa rivale Sylvie Tellier. Leur dernier point de discorde ? Le centenaire du concours Miss France qui aura lieu au Puy-du-Fou. Un lieu contesté par les téléspectateurs, mais dont la présidente du comité a vanté les mérites en ces temps d’épidémie mondiale. Reste que la veuve de Louis, elle, n’est pas du même avis. D’ailleurs, elle se désole de ne pas avoir son mot à dire. “J’ai essayé tout le temps d’être bien avec elle, mais là, je m’aperçois qu’elle vole ma vie […] Elle veut organiser ce centenaire des Miss et ça, ça ne peut pas se faire comme ça. C’est un hold-up sur ma vie, sur Louis de Fontenay, sur l’image de Miss France que j’ai donnée pendant toute cette vie”, s’est-elle insurgée auprès d’Evelyne Thomas, dans un extrait dévoilé par le site de Non Stop People.