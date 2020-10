Affaire Navalny: l’Europe sanctionne des responsables russes

“Tout le monde a accepté”

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE s’étaient entendus lundi sur le principe des sanctions et il ne restait plus qu’à les finaliser “sur la base des propositions faites par la France et l’Allemagne et des preuves réunies”. “Tout le monde a accepté”, avait souligné le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à l’issue de la réunion organisée au Luxembourg.