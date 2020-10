Covid-19: Emmanuel Macron reprend la main

Pas d’allocution solennelle, mais de la pédagogie. Voilà ce à quoi Emmanuel Macron va tenter de s’employer ce mercredi soir : expliquer la situation et ses enjeux, alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est au plus haut depuis mai. Il a choisi pour cela d’être interrogé par les présentateurs des 20h de TF1 et France 2, un rendez-vous à une heure de grande écoute pour s’adresser au plus grand nombre.