“Ils ont commencé à dérailler”, Geneviève de Fontenay révèle les vraies raisons de son départ de Miss France

Des photos qui ne passent pas

“Quitter Miss France après plus de 50 ans de travail, c’était un choc pour vous ?”, lui a demandé l’animatrice. Geneviève de Fontenay a alors répondu en toute honnêteté: “Je suis partie quand ils ont commencé à dérailler avec Valérie Bègue qui avait fait des photos à moitié nue sur une croix dans un magazine spécialisé en couverture. Elle était en train de lécher un yaourt. Donc j’ai dit non. Après, la Miss Paris 2009 avait aussi fait des photos vraiment pornographiques. À ce moment-là, j’ai dit : ‘Je n’ai plus rien à faire là, je m’en vais’.”