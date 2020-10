Présidentielle américaine: en Californie, la bataille des urnes de bulletin de vote

Avec Éric de Salve correspondant RFI à San Francisco,

Ces boîtes en métal gris ressemblent à s’y méprendre aux urnes électorales officielles, des sortes de boîtes aux lettres que les autorités américaines ont installées dans les rues pour permettre aux électeurs de déposer à l’avance en toute confiance leur bulletin de vote et ainsi réduire les files d’attentes en pleine pandémie le jour de la présidentielle, le 3 novembre prochain.

Problème : pourtant estampillées officielles, ces urnes grises sont « fausses, trompeuses et illégales », selon le ministre de la Justice de Californie. C’est en fait le parti républicain qui les installe depuis quelques jours dans des comtés conservateurs près de Fresno et de Los Angeles, souvent à la sorties des églises ou devant des armureries.

60 % des votes par correspondance en faveur de Biden

Craignant que l’initiative n’engendre des fraudes, l’État californien donne jusqu’à jeudi au parti républicain pour retirer cette cinquantaine de fausses urnes, sous peine de poursuites. Mais le porte-parole du parti conservateur largement minoritaire en Californie refuse. « C’est un simple programme de collecte de bulletins, dit-il, et nous allons continuer. »

Le bras de fer intervient alors que Donald Trump ne cesse depuis des semaines de dénoncer sans preuve la plus grande fraude de l’histoire liée au vote par correspondance. Or en raison du coronavirus, le vote par correspondance risque d’atteindre des niveaux record et représenter la moitié des bulletins. Et selon un sondage de l’institut Pew, plus de 60 % des votes par correspondance sont des votes pour Joe Biden.