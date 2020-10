Thibaut Courtois: “Eden Hazard va exploser dans peu de temps”

Pour la deuxième fois d’affilée, Thibaut Courtois a quitté précocement les Diables. Jugé “inapte” au service, il a retrouvé Madrid sans avoir disputé la moindre rencontre du triptyque international. De quoi s’inquiéter? “Je vais bien”, clame-t-il d’entrée. “Après le match à Levante, j’ai ressenti une gêne à la cuisse. Si le break international avait été super important, j’aurais pu tenir ma place. Mais, ici, il valait mieux se reposer. La saison est encore très longue. Est-ce que je vais jouer en Liga le week-end prochain? C’est le coach qui décide, mais je me sens bien.”

Impérial et décisif la saison dernière avec des statistiques impressionnantes, l’ancien gardien de Chelsea a conquis les fans madrilènes et les médias espagnols. Une reconnaissance qui a tardé à se manifester. “Au début, j’ai reçu beaucoup de critiques dévastatrices. Bien sûr que cela m’a touché (…) Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien de ma famille.”

Autre source de réconfort, son entraîneur, Zinédine Zidane. “J’ai toujours eu l’impression qu’il comptait sur moi. Si vous n’avez pas le sentiment que votre coach se tient à vos côtés dans ces moments compliqués, cela devient difficile. L’aspect mental est tellement important. C’est une grande figure et un grand entraîneur. Il suffit de regarder les résultats”.

“Eden a eu beaucoup de malchance”

Il estime avoir amélioré son jeu au pied depuis son arrivée à Bernabeu. “C’était l’un de mes points faibles auparavant. Je me suis beaucoup entraîné pour corriger cela. C’était nécessaire, car nous construisons depuis l’arrière et prenons beaucoup de risques.”

À nouveau sur la touche en raison d’une nouvelle blessure, le Brainois devrait être de retour au plus tard en novembre. Il n’a plus disputé une rencontre complète avec le Real depuis bientôt un an (NDLR: le 23 novembre 2019).