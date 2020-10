DAROU SALAM : DES DISPOSITIONS PRISES POUR UN BON DÉROULEMENT DU GAMOU

(APS) – Les problèmes d’approvisionnement en eau rencontrés l’année dernière lors du Gamou de Darou Salam ne se reproduiront plus, a promis l’adjoint au préfet de Nioro, Maguette Ndiaye, affirmant avoir pris les dispositions pour régler ce déficit.

‘’Le problème le plus prégnant, le plus pressant et le plus préoccupant, on peut dire que c’est l’eau parce que l’année dernière effectivement, il s’était posé beaucoup de problèmes avec l’approvisionnement en eau de la cité religieuse’’, a-t-il dit à la fin de la réunion du Comité départemental de développement (CDD).

Selon lui, ‘’la Senelec a garanti que durant cette célébration, la cité religieuse sera mise hors délestage’’.

Parmi les mesures prises pour un bon Gamou, signale-t-il, les artères de Darou Salam seront nettoyées par l’UCG, qui va mettre à disposition deux camions mais également une pelle mécanique. L’organisation sera aussi appuyée par l’Onas qui va déployer à Darou Salam 10 toilettes mobiles.

Le Gamou célébrant la naissance du prophéte Mohamed (PSL) draine beaucoup de monde dans cett