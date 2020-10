Eli. CAN 2022 : Les dates des matchs Sénégal-Guinée Bissau connues

iGFM (Dakar) La Confédération Africaine de football (CAF) a fixé les dates des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2022. Logé dans le groupe I, le Sénégal va recevoir la Guinée Bissau le 11 novembre avant la manche retour quatre jours plus tard.

Le coup d’envoi du match aller est prévu à 16 heures UTC au stade Lat Dior de Thiès. Un trio arbitral gabonais va diriger le derby du groupe I. Quatre jours après, plus précisément le 15 novembre à 13 heures UTC, les Lions disputeront la manche retour, à Bissau. S’ils décrochent six points lors de cette double confrontation, les hommes d’Aliou Cissé seront quasiment assurés de disputer la prochaine CAN qui se déroulera au Cameroun. D’autant qu’ils avaient gagné leurs deux premiers matchs respectivement face Congo (2-0) et à l’Eswatini (4-1).