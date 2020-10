Lutte contre les inondations à Dakar: 2.116 maisons, 27 lieux de culte, 15 établissements scolaires, 2 cimetières… libérés des eaux

Le gouverneur de la région de Dakar a évalué les opérations de lutte contre les inondations. Al Hasssane Sall a révélé que 2.116 maisons, 27 lieux de culte, 15 établissements scolaires, 2 cimetières et 15 postes transformateurs électriques ont été libérés des eaux de pluie grâce à l’opération « Fendi » inscrit dans le Plan national d’organisation des secours (Orsec). Il a indiqué que les Sapeurs-pompiers ont fait 348 déplacements pour transporter 1.792 personnes dont 20 malades évacués vers les structures de santé. L’autorité administrative a promis de libérer tous les établissements scolaires des eaux avant la rentrée des classes du 12 novembre. « D’ailleurs, 500 camions de sable seront engagés pour remblayer les écoles et autres espaces publics », a fait savoir Al Hasssane Sall. Il s’exprimait lors du lancement de la seconde phase du programme de lutte contre les inondations, « jekkali » (parachever, en français). Il a profité de cette rencontre pour informer que 3.599.570 m3 d’eau ont été pompés par les sapeurs-pompiers. « Sans compter celle pompée par les volontaires de la lutte contre les inondations et les habitants des quartiers », a-t-il affirmé. Il a promis que 500 millions de FCfa seront mobilisés pour la poursuite des opérations de saupoudrage, de pompage et d’assistanat aux sinistrés. Il a rappelé que 55 familles pour environ 600 personnes ont été logées dans les sites de recasement à Keur Massar. « Aux dernières nouvelles, près de 6 familles ont rejoint leurs maisons », a informé le gouverneur de Dakar.

Pour ce qui concerne l’appui financier aux sinistrés, Al Hassane Sall a assuré que l’opération « cash transfer » se poursuit. « Déjà plus de 1 milliard de FCfa ont été distribués aux ayants droit», a-t-il dit.

La Pna a offert des médicaments aux postes de santé

La Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) a remis, hier, au gouverneur de la région de Dakar, un lot de médicaments d’une valeur de 160 millions de FCfa destinés aux postes de santé. D’après Dr Lamine Kébé, pharmacien-responsable de la Pharmacie régionale d’approvisionnement (Pra) de Dakar, ces médicaments sont composés d’antibiotiques et d’antipyrétiques. Ils permettent de lutter contre la fièvre et la diarrhée.

