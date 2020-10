Covid-19 en milieu scolaire: Plaidoyer pour une protection des tout-petits enfants

À quelques jours de la rentrée scolaire et dans un contexte d’épidémie du nouveau coronavirus, la garderie « La Colombe », en collaboration avec l’Association « Jappo » pour la petite enfance sensibilisent les parents et les responsables de crèche. Ils ont organisé, samedi 17 octobre, une conférence sur la prévention de la covid-19 dans les crèches et maternelles. Au cours de cette conférence, l’inspecteur Dominique Preira, coordonnateur régional de la petite enfance et de la case des tout-petits à Dakar est revenu sur la vulnérabilité des enfants qui fréquentent ces crèches. Selon lui, il y a 32 écoles maternelles, 31 cases des tout-petits à Dakar. En plus, il y a 212 autres structures prétendant accueillir des enfants âgés de 0 à 3 ans. « À Dakar, 3133 enfants de 0 à 3 ans sont dans les crèches », a informé M. Preira qui a invité les responsables de ces structures à veiller sur ces enfants. Il a déploré le fait que certaines crèches ne répondent pas aux normes. « Depuis deux ans, nous travaillons à régulariser ces structures scolaires. Les crèches accueillent des enfants de 0 à 3 ans et ne peuvent pas être confiées à des mains inexpertes. Nous devons faire attention », a souligné Dominique Preira, qui déconseille aux parents de confier leurs enfants à des structures où le personnel n’est pas bien formé. « En termes de sécurité, les enfants doivent avoir un bon cadre d’études », a soutenu M. Preira.

Mme Balele Sylvie Keny, Directrice d’une garderie d’enfant a insisté sur le respect du protocole sanitaire. « Il faut limiter les jeux de contacts des enfants », a-t-elle conseillé. Pr Idrissa Demba Bâ, pneumo-pédiatre à l’hôpital d’enfants Albert Royer, a insisté sur la prévention parce que des écoles sont très affectées par cette pandémie.

Serigne Mansour Sy CISSE